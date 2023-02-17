"Черно-белый уличный кот с избыточным весом, проживающий в польском городе Щецин, на основе тысяч отзывов в поисковой системе Google получил рейтинг 4,9 звезд из 5 и стал самой популярной туристической достопримечательностью города. Также Гацек получил отдельную метку в Google Maps", — пишет портал.

Как уточняет издание, у Гацека почти 2,6 тыс. отзывов в Google, это больше чем у любой другой достопримечательности Щецина.

Как отмечает портал, Щецин – это средневековый город на северо-западе Польши, куда многие туристы приезжают, чтобы посетить замок поморского герцога и парк Яна Каспровича.

"Однако все эти достопримечательности меркнут по сравнению с Гацеком, которого еще называют котом в смокинге из-за его окраса. Впервые о нем стало известно общественности в 2020 году, когда местный новостной портал показал кота в своем видео, завирусившемся в соцсетях", — пишет Oddity Central.

По словам местной жительницы, Гацек впервые появился на улице Кашубская в центре Щецина около 10 лет назад. Он понравился местным жителям, многие из которых подкармливали его, поэтому вскоре из худощавого Гацек превратился в очаровательного толстяка.