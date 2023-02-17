Туркластер "Валла-Тунтури" глава Минвостокразвития назвал в числе крупнейших инвестиционных проектов в Арктике.

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций "Норникеля" в создание туркластера в Печенгском округе Мурманской области до 2025 года составит 24,8 млрд рублей. Таким образом, стоимость проекта выросла на 12%.

В декабре 2021 года генеральный директор ООО "Васта Дискавери" (реализует комплексные туристические проекты в разных регионах, включая "Валла-Тунтури" в Мурманской области) Сергей Бачин сообщал, что строительство инфраструктуры туркластера "Валла-Тунтури" запланировано на 2022 год.

В преддверии закрытия плавильного цеха (прекратил работу в декабре 2020 года — ИФ) в приграничном посёлке Никель "Норникель", Кольская ГМК и власти Мурманской области неоднократно заявляли, что необходимо диверсифицировать экономику Печенгского округа. Президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщал, что компания до 2023 года вложит около 140 млрд рублей в проекты в Мурманской области. Программа включает затраты, связанные с закрытием устаревшего плавильного цеха в Никеле, а также инвестиции в развитие туристической инфраструктуры.