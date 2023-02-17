"В этом году в башкирской столице планируется благоустроить еще больше общественных пространств. Например, появятся 14 новых тематических аллей с комплексным благоустройством территории и с привлечением профессиональных ландшафтных дизайнеров", — говорится в сообщении.

Также в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет обновлен один из старейших городских парков — сад культуры и отдыха имени Аксакова. За его благоустройство в прошлом году проголосовало большинство горожан.

"При обновлении сада максимально сохранится его историческая ценность. Территория будет поделена на функциональные зоны — историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная площадка, детская площадка", — отмечено в пресс-релизе.

На месте металлической композиции "Аленький цветочек", которая к настоящему времени утратила внешний вид, будет установлена новая скульптура, добавили в пресс-службе.

В минувшем году в городе были обновлены 12 общественных пространств, в числе которых Демский парк, бульвар Славы, Советская площадь, аллея Медицинской доблести.