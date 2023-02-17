"Выставка даст посетителям возможность увидеть срез псковского общества первой половины 19 века. Среди людей, представленных в этой галерее шаржей, очень много интересных и знаковых для Пскова личностей", — цитирует пресс-служба генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову.

В выставочном пространстве представлен альбом рисунков, содержащий 39 акварелей — шаржированных портретов, среди которых чиновники и военные разных рангов, купцы и дворяне, врачи и аптекари. Все персонажи изображены с разной степенью иронии, но всегда в соответствующих мундирах и при заслуженных орденах. Большинство работ посвящены жителям Пскова, которые были знакомы с Пушкиным и являются героями Отечественной войны 1812 года.

Заказчиком и владельцем альбома считается Борис фон Адеркас (1775-1831 гг.), который с 1816 по 1826 годы был гражданским губернатором в Пскове, а с 1826 по 1831 годы — в Воронеже. Во время Михайловской ссылки Пушкина губернатор Адеркас обязан был надзирать за поэтом. В общении с Пушкиным губернатор не позволял себе никакого тиранства, неизменно был вежлив и тактичен.

"Нам было особенно интересно представить выставку шаржей, созданных по заказу псковского губернатора, не просто выставив портреты, а каким-то образом попробовать продемонстрировать культуру губернского города и показать посетителям часть предметного мира той эпохи с помощью экспонатов из коллекции Псковского музея", — отметил начальник исторического отдела Псковского музея-заповедника Максим Колпаков.

Отмечается, что персонажи альбома сгруппированы в соответствии с этикетом мужского общения вне службы. С помощью музейных предметов из фондов Псковского музея-заповедника созданы инсталляции, иллюстрирующие характерные для этой эпохи "пространства общения": библиотеку, курительную комнату, обеденный зал, карточные столы, аптекарский кабинет.