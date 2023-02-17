В январе 2023 года Шри-Ланку посетили более 25,2 тыс. российских туристов, это четверть от общего турпотока в страну. Второе место после РФ заняла Индия, откуда приехали более 13,7 тыс. путешественников. Тройку лидеров замыкает Великобритания (8,48 тыс.). За ней следуют Германия (8,2 тыс.) и Франция (4,8 тыс.).

В первую десятку также вошли Канада (3,7 тыс.), Австралия (3,6 тыс.), США (2,6 тыс.), Мальдивы (2,2 тыс.) и Израиль (1,9 тыс.).

По данным ведомства, общий турпоток на Шри-Ланку в январе составил 102,5 тыс. человек, это на 24,5% больше чем за аналогичный период прошлого года.