Согласно отчету, выручка компании выросла на 29% и достигла 3,696 млрд рублей, себестоимость — на 39%, до 3,77 млрд рублей.

Валовый убыток при этом сократился в два раза — до 74 млн рублей, однако, убыток же от продаж увеличился в 4 раза — до 290 млн рублей. "Прочие расходы" компании за год упали в 30 раз (на 509 млн рублей) — до 17,3 млн рублей. "Прочие доходы" выросли в 2,8 раза — до 104 млн рублей.

Динамику показателей компания не комментирует.

ООО "Аэропорт "Норильск" — предприятие, контролируемое "Норникелем". Основной актив — норильский аэропорт "Алыкель". Аэропорт является основным на севере Красноярского края. Среднегодовой пассажиропоток составляет 500 тысяч человек, грузопоток — 16-18 тысяч тонн в год. Это базовый аэропорт для авиакомпании NordStar. Кроме того рейсы по 20 направлениям осуществляют авиакомпании RedWings, S7 Airlines, UTAir и "КрасАвиа". В конце января аэропорту был присвоен статус международного.