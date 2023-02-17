"Программу детского кэшбэка необходимо сохранить, возможно, переформатировав под отдельные категории семей с детьми. Например, можно было бы поддержать таким образом семьи мобилизованных россиян", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

Кроме того, по ее словам, в государственной поддержке нуждается часть детских лагерей, которые без такой поддержки вынуждены будут закрыться.

"В одном и том же регионе всегда найдутся детские лагеря, которым пригодилась бы такая помощь, а есть те, которые прекрасно заполняются и без поддержки государства. И я бы шире рассматривала программу кэшбэка, она вполне может стать круглогодичной", — сказала она.

Генеральный директор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин также считает, что кешбэк можно сохранить, сделав его социальной мерой адресной поддержки путешествий семей с низким доходом, а также некоторых регионов, где сферу детского отдыха нужно простимулировать.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавируса. В ее рамках россияне могут приобрести туры и размещение в отелях в регионах России с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Программа детского кешбэка заработала в 2021 году, по ней родители могли приобрести путевки в детские лагеря со скидкой до 50%, но также не более 20 тыс. рублей. За два года действия программы с кешбэком было продано порядка 1,2 млн путевок в детские лагеря.

Газета "Известия" в четверг сообщила со ссылкой на Центр стратегических разработок (ЦСР), что правительство не будет продлевать программы кэшбэка.