"Землетрясение отрицательно повлияло на бронирования, особенно после того, как серьезно выросло количество жертв катаклизма. Туристы притормозили покупку туров на лето, у нас продажи упали примерно на 25%. Что касается уже приобретенных туров, в частности на 23 февраля, то россияне от поездок не отказываются, потому что авиабилеты в Турцию только подорожали", — рассказал вице-президент "Альянса турагентств", гендиректор сети агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Снижение спроса на отдых в Турции заметили и в туркомпании Space Travel, но только на ближайшие недели.

"За последние дни наблюдается снижение бронирований на 15-20% как на экскурсионные туры в Стамбул, так и на отдых в отелях курортной Антальи. Однако глубина бронирований на весну-лето пока сохраняется. Туристы и туроператоры занимают сейчас скорее выжидательную позицию", — пояснили в пресс-службе.

По словам Мкртчяна, экскурсии в юго-восточную Анатолию, где произошли основные подземные толчки, и до стихийного бедствия не были востребованы у российских туристов. В основном туда ездили европейские туристы, японские путешественники.

"Мы подсчитали, что за весь прошлый год город Кахраманмараш, где есть туристические достопримечательности, посетили 150 туристов. Хотя всего в Турции отдохнули 5,5 млн граждан РФ. Это даже не укладывается в какую-то погрешность", — добавил он.

Как отметили в пресс-службе туроператора "Интурист", продажи туров на Средиземноморское и Эгейское побережье Турции восстановились к 9 февраля, а все ближайшие экскурсионные туры на февральские праздники пройдут в основном в Стамбуле.

"На весну запланированы экскурсионные программы с посещением Стамбула, термального курорта Ялова или Каппадокии, а также "золотого треугольника Турции" — городов Бурса, Конья и Анкара. В связи с тем, что часть памятников Восточной Анатолии (Месопотамии) серьезно пострадала, экскурсионные программы и маршруты в эту часть Турции будут скорректированы", — заключили в пресс-службе.

Разрушительное землетрясение, сопровождавшееся последующими эхо-толчками, произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. По последним данным, число погибших в стране превысило 38 тыс. человек.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало российским туристам не посещать регионы Турции, пострадавшие от землетрясения, из-за сейсмоопасности. Речь идет о провинциях Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Газиантеп.