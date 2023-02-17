"Предварительно состояние мужчины оценивается, как средней тяжести. В медицинском учреждении будет проведено комплексное обследование для уточнения диагноза и назначения плана лечения", — говорится в сообщении.

На месте крушения вертолета работают спасатели, которые незамедлительно прибыли к месту происшествия на снегоходах. Всего привлечено 18 человек и 8 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Как сообщалось, частный вертолет Robinson 44 потерпел крушение северо-восточнее горы Красная (входит в горнолыжный комплекс "Горный воздух" — ИФ).

По предварительной информации, пилот и один пассажир (женщина) — погибли. Мужчина выжил, доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает. Местные СМИ сообщают, что частный вертолет перевозил туристов — супружескую пару из Хабаровска, которая арендовала воздушное судно.

В местных соцсетях появились фотографии с места крушения вертолета, на которых видно, что Robinson полностью разрушен.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.