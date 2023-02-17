"Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson 44 по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователи и криминалисты СКР выполняют комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в пятницу в 15:05 местного времени (07:05 мск) вертолет Robinson 44 с двумя пассажирами на борту осуществило вылет с посадочной площадки Оленья Горка, расположенной на территории городского округа Южно-Сахалинск, по направлению к горе Пик Чехова. В 15:16 местного времени (07:16 мск) воздушное судно осуществило посадку на горе Пик Чехова, после чего пилот не подтвердил взлет органу воздушного движения и в 16:02 (08:02 мск) сработал сигнал бедствия воздушного судна по международной спутниковой системе КОСПАС.

"В настоящее время воздушное судно обнаружено, количество пострадавших лиц уточняется", — сообщает пресс-служба ВМСУТ.

По данным сахалинского областного отдела по делам ГО и ЧС, вертолет упал северо-восточнее горы Красная (гора входит в горнолыжный комплекс "Горный воздух" — ИФ). По предварительной информации, пилот и пассажир (женщина) — погибли. Еще один пассажир (житель Хабаровска) доставлен в медучреждение, угрозы жизни его нет.