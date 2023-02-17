"К сожалению, по предварительным данным, в этом ЧП скончался пилот и пассажирка вертолета", — информирует агентство.

Вертолет Robinson после аварийной посадки был обнаружен северо-восточнее горы Красная (недалеко от Южно-Сахалинска). На борту было три человека — капитан и два пассажира, один человек был эвакуирован.

По данным областного агентства по делам ГО и ЧС, спасатели эвакуировали с места происшествия жителя Хабаровска. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Угрозы для его жизни на данный момент нет.