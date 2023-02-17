"Минэкономразвития и Минстрой рассматривают возможность синхронизации конкурсных процедур отбора проектов по обустройству туристических центров городов с "Всероссийским конкурсом лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях", проводимым Минстроем России", — говорится в сообщении.

Как отметила директор департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая, также прорабатываются возможности синхронизации конкурсных мер в части оценки заявок и симметричного присвоения дополнительных баллов победителям конкурсов национальных проектов "Туризм и индустрия гостеприимства" и "Жилье и городская среда".

Как уточнили в министерстве, аналогичный механизм синхронизации мер поддержки уже реализуется в рамках системы национальных туристских маршрутов. Маршруты со статусом национальных получают дополнительные баллы в рамках прохождения конкурсных процедур при предоставлении субсидий на развитие туристической инфраструктуры, туроборудования, создание модульных некапитальных средств размещения.

Глава департамента напомнила, что в этом году 31 город, 9 из которых являются историческими, получит субсидию на обустройство туристических центров городов. Там появится возможность внедрить в туристических центрах единый дизайн-код, навигацию, создать инклюзивную среду.