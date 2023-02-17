Предыдущие работы на объекте проводились двадцать лет назад — к 300-летию северной столицы.

Ворота находятся в одном из самых оживлённых мест Московского проспекта. Они испытывают постоянные вибрации из-за интенсивного движения транспорта и подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды, поэтому принято решение о проведении реставрации конструкций и декоративных элементов. Все металлические поверхности — чугун, сталь, медь — будут расчищены, отреставрированы и защищены отделочными слоями.

Значимое место в оформлении ворот занимает скульптура. Ее будут реставрировать в мастерской. Это 30 фигур крылатых гениев, губернские гербы и военные арматуры (скульптурные изображения оружия). Все они выполнены в соответствии с эскизами Василия Стасова по моделям, исполненным Борисом Орловским.

Также для работ в условиях мастерской демонтируют бронзовые накладные буквы и знаки посвятительных надписей, отдельные чугунные элементы. Реставрировать остальные части колонны и кровли будут на месте.

Работы предполагается завершить в 2024 году. Последним этапом станет восстановление благоустройства, в том числе замена набивного покрытия с организацией водоотведения.

Московские триумфальные ворота были сооружены в период с 1834 по 1838 год. В основном они выполнены из чугуна. Высота ворот составляет 23 метра, длина — 36 метров. Высота колонн — 15 метров, диаметр — более 2 метров.

Ворота были не только триумфальным сооружением, но и заставой — по их сторонам были сооружены две кордегардии — каменные караульни, в которых размещалась стража.

В 1936 году президиумом Ленсовета было принято решение о разборке ворот вместе с кордегардиями и оградами в связи с реконструкцией Международного проспекта и Московского шоссе, а также урегулированием примыкания Лиговской улицы.

После протестов Инспекции по охране памятников разборка ворот была произведена с учетом возможности их последующего восстановления на новом месте. Был сделан полный архитектурный и конструктивный обмер памятника.

После разборки чугунные части были помещены на склад на Лиговской улице, а медная скульптура — в фонды музея Академии художеств, музея Городской скульптуры, Военно-артиллерийского музея и Государственного Русского музея.

В период блокады Ленинграда отдельные чугунные блоки ворот использовались при сооружении противотанковых заграждений на южных подступах к городу.

В мае 1956 года Ленгорисполком принял решение о восстановлении Московских триумфальных ворот на историческом месте. К этому времени сохранилось 65 чугунных колец колоннады и 13 фигур гениев с фриза. Остальные детали конструкции и убранства были изготовлены заново по сохранившимся образцам.

В 1959 году была смонтирована основная конструкция ворот, а в 1961 году реставрация была завершена. Тексты посвятительных надписей из позолоченных литер тогда воссозданы не были. Их восстановили во время последней реставрации в 2000-2003 годах.