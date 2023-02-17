Внутренний пассажиропоток по сравнению с январем 2022 года вырос на 18% и составил 141 тыс. человек.

Наибольший прирост пассажиропотока аэропорта обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск, Хабаровск и Новосибирск.

"Пассажиропоток на международных направлениях в январе увеличился на 47% и достиг рекордного показателя впервые с 2021 года — 15 тыс. пассажиров. Сейчас из воздушной гавани Приморья можно улететь в Лаос, Таиланд, Монголию и Узбекистан", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 марта авиакомпания "Аврора" начнет выполнять регулярные рейсы в китайский Харбин. Самыми популярными направлениями в 2022 году были Москва, Южно-Сахалинск и Новосибирск. Пассажиропоток на международных линиях составил 53 тыс. человек.