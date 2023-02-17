По словам заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной, одна из приоритетных задач — расширение региональной линейки туристических предложений. Промышленный туризм выступает одним из перспективных направлений развития отрасли в регионе.

"При разработке экскурсионных маршрутов мы совместно с предприятиями делаем акцент на возможностях промтуризма для профориентации молодежи. При этом формируем максимально разнообразные предложения для туристов. Наша цель в этом акселераторе — заложить основу национального туристического маршрута промышленной направленности", — подчеркнула Соломатина.

Тульскую область представляют пять компаний: АО "Евраз ванадий Тула", фабрика музыкальных инструментов "Тульская гармонь", дом моды "Аристократия", рыбная ферма "Сом Сомыч" и ООО "АгроГриб".

В настоящее время предприятия разработали технические карты экскурсий. Защита проектов состоится в Москве в середине апреля.

Акселератор организован Агентством стратегических инициатив (АСИ) и РАНХиГС при поддержке Минпромторга России.

Как сообщалось, в Тульской области разработана стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.