"Хабаровскому краю выделена квота на одну тысячу школьников и субсидия в 5 млн рублей", — написала Пунтус в своем телеграм-канале в пятницу.

По словам министра, ученики 5-9-х классов могут отправиться на экскурсии по родному краю или соседним регионам.

"Туроператоры уже просчитали варианты маршрутов", — добавила она.

Ранее сообщалось, что 200 тыс. школьников смогут отправиться в бесплатные путешествия по России, правительство РФ выделит на эти цели 1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским регионам.

Дети и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить.

В 2022 году на программу бесплатных турпоездок для школьников было направлено 500 млн рублей. Финансирование программы в 2023 году расширится в два раза.

Министерство экономического развития планирует довести средства до регионов в течение месяца.