Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, федеральное финансирование будет разбито на два транша: около 711,3 млн рублей в 2023 году и 237 млн рублей в 2024 году.

"За счет бюджетных средств будут продолжены строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для развития туристического кластера, в том числе — модернизация очистных сооружений, реконструкция системы водоснабжения, строительство новой автодороги к одному из корпусов комплекса, создание объектов теплоснабжения, а также техническое перевооружение центральной котельной поселка Шерегеш", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, развитие Шерегеша — одно из мероприятий программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной Мишустиным в марте 2021 года. Предполагалось, что Шерегеш получит за 4 года 3,27 млрд рублей бюджетных средств, на 77% из федерального бюджета (около 2,5 млрд рублей), остальное — из бюджета Кузбасса. В 2021 году региональные власти сообщали о планах выделения 700 млн рублей. Предполагалось, что еще по 1 млрд рублей будет выделено в 2022-2023 годах, оставшаяся часть средств — в 2024 году.

Пока Шерегеш работает, главным образом, как горнолыжный курорт: располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 19 подъемниками, 93 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянками. По данным региональных властей, в сезоне 2021-2022 годов турпоток на курорт вырос на 7% и превысил 2 млн человек.

К 2024 году в Кузбассе планируется создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа на территории Шерегеша и Междуреченска.