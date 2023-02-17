Вопросы строительства курорта накануне обсудили глава региона, заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров и гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"Были рассмотрены потенциальные резиденты, которые изъявили желание зайти туда (на "Мамисон" — ИФ). Их получилось восемь. Заслушаны предложения на те участки курорта, которые уже сформированы, но пока не заняты инвесторами", — сказал Меняйло.

Он пояснил, что в рамках первого этапа предусмотрено строительство двух канатных дорог, стоянки для машин, 2600 мест разрешения. Обязательство первого резидента — создание 700 мест размещения. Предложения возможных резидентов по созданию инфраструктуры были рассмотрены.

Меняйло отметил, что решено одновременно начинать строительство двух канатных дорог и мест размещения.

"Пока рисков неисполнения обязательств мы не увидели", — подчеркнул Меняйло.

Он добавил, что также принято решение о едином облике благоустройства всего курорта.

Как сообщил журналистам гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, работы по возведению объектов начнутся, как только наступит строительный сезон.

"Мы понимаем, какая концепция у курорта в целом, какое количество объектов коммерческой инфраструктуры, гостиниц, ресторанов должно там быть", — сказал Юшманов.

Он добавил, что срок ввода курорта остается прежним — зимний сезон 2024-2025 года.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".