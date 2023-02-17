"Сегодня на озере Байкал введена в эксплуатацию ледовая переправа, соединившая остров Ольхон с материком. Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов запрещено выезжать за ограничительные вешки", — говорится в сообщении.

Специалисты будут ежедневно проверять безопасность эксплуатации переправы и отслеживать изменение толщины и структуры льда.

Как сообщалось, в прошлом году ледовая дорога на Ольхон была открыта 18 февраля и действовала до 2 апреля.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек, ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.