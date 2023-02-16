"Ориентировочно в апреле-мае подрядчики приступят к работе. В этом году мы продолжаем строить горнолыжные трассы. Кроме того у нас по плану — строительство многофункционального центра, открытой плоскостной парковки на 460 машино-мест, гаража ратраков и благоустройство внутренних подъездов к курорту. Также в этом сезоне инвестор начнет строить гостиницы, ресторан и многоуровневую парковку", — сообщил Юмшанов.

Строительство всесезонного курорта обсудили на совещании заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, глава Северной Осетии Сергея Меняйло и гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью около 3,38 тыс. м и 1 тыс. 774,4 м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".