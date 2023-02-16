BP заплатит $86 за акцию TA, что в 1,8 раза выше средней рыночной цены бумаг за последние 30 дней.

С приобретением компании BP получит порядка 280 туристических центров в 44 штатах США, расположенных вдоль автомагистралей. Многофункциональные центры предоставляют полный комплекс услуг для водителей и транспортных средств, в том числе возможности для быстрого обслуживания и ремонта машин, а также для отдыха водителей.

Сделка позитивно скажется на EBITDA BP в ближайшее время, ее позитивный эффект до 2025 года составит порядка $800 млн, говорится в сообщении BP.

В пресс-релизе TA отмечается, что стороны намерены закрыть сделку к середине 2023 года.