"В марте вылеты в Стамбул запланированы два раза в неделю по понедельникам и пятницам. С 25 апреля частота чартерных рейсов в Стамбул вырастет до 5 раз в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам", — рассказали в компании.

Как отметил директор департамента коммуникаций и дистрибуции туроператора Anex Tour Константин Гулевич, компания рассматривает возможность продажи и отдельно авиабилетов на чартерные рейсы, чтобы туристы могли использовать Стамбул как глобальный транспортный хаб.

На базе чартерных рейсов в Стамбул будут формироваться как экскурсионные сити-туры в город, так и комбинированные с поездками в Каппадокию и другие регионы.

Туры с перелетами этой авиакомпанией, помимо Anex Tour, будет реализовывать туроператор "Интурист".

Как заявили порталу "Интерфакс-Туризм" в компании, в продаже на рейсах Tailwind Airlines есть сити-туры в Стамбул, экскурсионные программы по городам Турции и в Каппадокию, а также туры с отдыхом на термальных источниках курорта Ялова. Всего более 5 различных видов экскурсионных программ.

"Также не исключаем, что под чартерную программу будут запущены и новые культурно-познавательные и приключенческие авторские туры, работа над ними сейчас ведется", — заключили в пресс-службе "Интуриста".