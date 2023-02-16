"За последние шесть лет отреставрированы минареты, крыша со световым фонарем и основная часть молельного зала. В 2023 году выделено 1,7 млн рублей. На эти средства завершат ремонт и реставрацию фасадов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти планируют продолжить финансирование ремонтных работ и дальше.

"Соборная мечеть — уникальный памятник архитектуры, общее культурное достояние. Наша задача — сохранить ее. Дам поручение КГИОП рассмотреть возможность включения работ по креплению гранитных плит на фасаде за счет городского бюджета", — сказал Беглов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге завершается реставрация интерьеров молельного зала Соборной мечети.

С 2000 по 2023 годы из средств бюджета Петербурга по программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) на реставрацию регионального памятника выделено более 350 млн рублей.

Официально храм был открыт 22 февраля 1913 года. Однако в связи с началом Первой мировой войны отделочные работы продолжались до 1920 года. В конце 1930-х годов мечеть была закрыта. Богослужение возобновлено в 1956 году.