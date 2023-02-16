"На запуск масштабного строительства морского и речного транспорта в течение пяти лет на тех же условиях (по аналогии с авиатранспортом — ИФ) будет выделено дополнительно еще 136 млрд рублей. Благодаря чему отечественные судоходные компании в ближайшие шесть лет получат в лизинг в целом свыше 250 судов различного назначения", — сказал Мишустин на заседании правительства.

Как сообщается на сайте правительства, инвестпроект по судостроению предусматривает строительство на отечественных верфях в 2023-2027 годах 260 судов водного транспорта. Среди них — 119 грузовых и 73 пассажирских судна, а также баржи, буксиры, плавучий док и другие суда. Как уточняется в пресс-релизе Минпромторга, в инвестпроект помимо указанного количества грузовых и пассажирских судов включены 10 рыбопромысловых судов, 27 судов дноуглубительного флота, 1 плавучий док (до 1500 тонн), 5 крупнотоннажных судов, 5 буксирных судов и 20 барж.

"Построенные суда ГТЛК передаст транспортным компаниям в лизинг на срок до 25 лет. При этом ставка для пассажирских и круизных судов составит 2,93% годовых, для дноуглубительных и рыбопромысловых кораблей — 4,51% годовых, для грузовых и крупнотоннажных судов — 7,6% годовых. Из средств ФНБ на реализацию проекта будет направлено 136 млрд рублей. Эта сумма составляет около 60% от общей стоимости проекта", — говорится в сообщении правительства.

Российские верфи получат твердые заказы в первом полугодии этого года, уточнили в пресс-службе Минпромторга.

"Одной из ключевых задач является обновление и рост численности флота, увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом, а также рост объемов добычи водных биологических ресурсов и повышение пропускной способности инфраструктуры водного транспорта", — прокомментировал утверждение инвестпроекта по лизингу гражданских судов вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приведены в сообщении министерства.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству к 15 февраля утвердить паспорта инвестпроектов по обновлению парка гражданских воздушных судов и строительству судов водного транспорта по договорам лизинга с использованием средств ФНБ.

Программа гражданского судостроения до 2027 года оценивается в 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей могут быть профинансированы из средств ФНБ, еще 85 млрд рублей АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) привлечет с рынка, заявлял в январе Мантуров. Всего в период с 2023 по 2027 годы российские верфи рассчитывают построить 260 гражданских судов различного назначения и дедвейта.