"По сообщению Минздрава страны, госпитализаций с COVID-19 в настоящее время очень мало благодаря иммунизации населения. 100% взрослого населения Фиджи получили одну дозу вакцины, а 95% — две дозы. Как и в других странах с высоким уровнем вакцинации, Фиджи снимает все антиковидные ограничения для приезжающих путешественников", — пишет издание.

Как отмечает портал, пограничные власти по-прежнему будут следить за состоянием граждан для того, чтобы предупредить повторное распространение коронавируса.

По словам властей страны, восстановление экономики Фиджи после пандемии коронавируса продолжается благодаря бурному росту туризма. Так, турпоток на архипелаг в прошлом году составил 636,3 тыс. человек, это 71,1% от показателей 2019 года.