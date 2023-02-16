Обновленный облик галерея приобрела благодаря возвращению ряда картин с выставок. Среди вернувшихся произведений — "Танец" и "Музыка" Анри Матисса.

"Новая развеска по-другому рассказывает об истории искусства и живописи импрессионистов", — отметил генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский в рамках пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

Теперь, по его данным, на четвертом этаже будет экспонироваться 450 произведений художников-импрессионистов.

"Галерея стала громадной, такой галереи вообще ни у кого в мире нет", — подчеркнул Пиотровский.

Галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых представляет собой собрание картин художников-импрессионистов. Несколько лет назад она переместилась из здания Эрмитажа на четвертый этаж Восточного крыла Главного штаба. В экспозиции можно встретить работы таких художников, как Клод Моне, Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Анри Матисс и Пабло Пикассо.

Главный штаб является одним из самых известных архитектурных памятников Петербурга. Здание было построено в 1819-1829 годах по проекту архитектора Карла Росси. Именно это здание сформировано современный ансамбль Дворцовой площади, объединив уже существовавшие здесь постройки в единый комплекс.

В 1988 году началась масштабная реконструкция Восточного крыла здания — приспособление его под музейные функции. Проект разработало архитектурное бюро "Студия44" под руководством Никиты Явейна.

Сердцем музейного пространства стала Новая большая анфилада, состоящая из крытых атриумов и выставочных залов. Пять внутренних дворов были объединены и накрыты стеклянным куполом со световыми колодцами-отражателями, а парадная лестница стала публичным пространством, в котором теперь проводятся лекции, концерты и другие мероприятия.

Основные экспозиционные помещения объединены в три анфиладные линии: Дворцовую (вдоль дворцовой площади), Певческую (вдоль Певческого проезда) и Речную (вдоль набережной реки Мойки). Экспозиции размещены по периметру на втором, третьем, четвертом этажах.