Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

В рамках благоустройства предполагается проведение демонтажных работ, установка наружного освещения, малых архитектурных форм и системы видеонаблюдения, организация проездов и тротуаров, озеленение территории, а также создание сети прогулочных настилов и обновление исторического мощения. Общая площадь участка — 5 га.

Благоустройство планируется завершить в 2023 году.

Работы проведут в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" за счет средств регионального и муниципального бюджетов.