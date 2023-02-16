"Выставка и концерт наших оперных солистов в Русском доме в Риме дали начало году Федора Шаляпина в Италии. В экспозиции представлены материалы из фондов Музея музыки, Римского оперного театра и миланского театра Ла Скала", — написала Любимова в своем телеграм-канале.

В пресс-службе Минкультуры РФ добавили, что "в экспозицию вошли материалы из фондов Музея музыки, рассказывающие о ярких событиях жизни русского баса — от начала его творческого пути в Казани и Уфе до Парижа, где он умер в зените славы". "Размещенные в экспозиции QR-коды позволяют услышать арии из опер и русские народные песни в исполнении артиста", — добавили в министерстве.

Римский оперный театр и миланский театр Ла Скала предоставили для выставки редкие фотографии, вырезки из газет и журналов. Коллекции из архивов Римского оперного театра посвящены участию Шаляпина в опере "Борис Годунов", которую принимал Королевский оперный театр в 1929 году. Театр Ла Скала дал возможность посетителям выставки увидеть редкие фотографии артиста в различные периоды его жизни.