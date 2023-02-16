Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, а также на портале ЕАСУЗ.

Протяженность благоустраиваемого участка составит 1,5 км. Работы затронут территорию от плотины до святого источника "Белый колодец", включая улицы Первомайскую, Музейную, Пожарского, два пешеходных спуска по улице Кузнецкий спуск и улице Парковая.

Подрядчику предстоит заменить дорожные покрытия, лестничные спуски, установить освещение, видеонаблюдение, организовать места для отдыха и детские площадки, а также пешеходный маршрут вдоль берега и деревянные мостки для отдыха у воды и провести другие работы.

Сейчас набережная реки Осетр представляет собой необустроенную природную территорию без инфраструктуры, которая требует очистки от бытового мусора, поваленных деревьев и санитарной рубки, отметили в комитете по конкурентной политике.

Завершить благоустройство планируется в 2023 году.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и средств бюджета Зарайска.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства набережной стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году.