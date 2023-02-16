"Есть люди, которые до сих пор интересуются Россией, хотят приехать к нам. Я бы предложил подумать над форматом некой общей визы для стран СНГ наподобие шенгенской. Приехал в Ташкент – посети Москву, прилетел в Астану – посмотри на Шерегеш", — сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Как отметил Тарбаев, также следует обратить внимание на въездной медицинский туризм.

"Сейчас иностранцы, путешествующие в Россию для медицинского туризма, вынуждены оформлять деловую визу. Между тем, порой решение о визе влияет на то, приедет сюда турист или нет", — заключил он.

Въездной турпоток в РФ резко сократился с началом пандемии коронавируса. В 2020 году из-за закрытия границ стран падение составило 93% по сравнению с 2019 годом, когда Россия приняла более 5 млн иностранных туристов. В 2021 году РФ посетили 288 тыс. иностранных туристов, это на 14% меньше, чем в 2020 году. В 2022 году поток иностранных туристов в Россию снизился на 28,8%, до 205,1 тыс. человек.