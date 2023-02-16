Индексация коснется тарифа на взлет-посадку (подорожает с $11,5 до $12,7 за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна), обеспечение авиационной безопасности пассажирского самолета (с $8 до $8,8), а также грузового (с $6 до $6,6).

Тарифы на предоставление аэровокзального комплекса останутся на прежнем уровне: $9,5 за пассажира в сегменте терминала Т1 и $16,5 — в построенном, но еще не работающем Т2.

До этого, 1 марта, "Домодедово" планирует повысить на 10% тариф на взлет-посадку для российских перевозчиков — с 408 до 450 руб. за тонну МВМ.

По данным отчетности "Домодедово", за I полугодие 2022 года больше всего выручки аэропорту принесло сотрудничество с российской авиакомпанией S7 (4,4 млрд руб., или 28% от общей выручки), на втором месте — арабская Emirates (2 млрд руб., или 13%), на третьем — "Уральские авиалинии" (1,3 млрд руб., или 9%).

"Домодедово" — второй по пассажиропотоку аэропорт РФ.