"Это очень серьезный проект — объемный по средствам и по тем экспонатам, которые готовятся. Нужно понимать, что в Музее Московского кремля непростые экспонаты. Это экспонаты, как правило, связанные, с царствующей семьей, с царствующей династией, и православие основополагающую роль в те годы имело, поэтому выставка будет интереснейшая", — сказал Бетехтин.

Он также отметил, что это еще одна выставка, которая организуется в рамках соглашения о сотрудничестве музея и региона.

"На каждую выставку Музея Кремля они не просто берут экспонаты уже готовые, они формируют эту выставку: достают экспонаты из запасников. Не какая-то проходная, разъездная выставка", — добавил министр.

Как отметил представитель Челябинской епархии протоирей Игорь Шестаков, ожидается, что выставка будет приурочена ко Дню южноуральских святых.

"Это будет в октябре. Мы бы хотели, чтобы она совпала с таким значительным церковным событием. День южноуральских святых был только недавно установлен. В 2023 году мы будем только второй раз его отмечать", — сказал Шестаков.

Он также добавил, что "некоторые вещи из экспозиции не выставлялись ни разу, челябинцы увидят их впервые".

Выставки из сокровищниц Московского Кремля проходят в Челябинске с 2018 года в рамках национального проекта "Культура" по договору между правительством региона и музеями Московского Кремля. Ранее в регионе побывали экспозиции, посвященные охоте при дворе российских государей XVII-XVIII веков, наследникам престола, императору Александру I, а также выставка "Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI вв.".