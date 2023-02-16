На внутренних направлениях пассажиропоток снизился на 2,7%, до 1,6 млн человек, на международных — в 2,1 раза, до 128 тыс. человек.

Всего за 2022 год было выполнено 7,4 тыс. самолетовылетов (снижение на 11%).

Популярными внутренними направлениями стали Махачкала, Мурманск, Волгоград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Москва. На международных направлениях спросом пользовались полеты в Анталью, Наманган, Ош и Дубай.

Маршрутная сеть аэропорта насчитывала 37 направлений, по которым выполнялись как регулярные, так и чартерные перевозки. Из них 12 маршрутов были международные.

Аэропорт "Пермь" входит в холдинг "Новапорт".