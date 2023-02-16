"Знаю Анну очень давно и уверен, что впереди у нас много интересных проектов", — написал он в телеграм-канале в четверг.

Ранее Ялова занимала должность заместителя директора по развитию выставочного зала Манежа. С сентября исполняла обязанности директора ЦВЗ. Училась на философском факультете Санкт-Петербургского государственного университета по специальности "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия".

Центральный выставочный зал "Манеж" — экспозиционное пространство в центре Петербурга в историческом здании полкового манежа императорской Конной гвардии. Проводит художественные выставки, лекции, мастер-классы, семинары по вопросам искусства и культуры, кинопоказы и концерты.