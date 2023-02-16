Суммы рассчитаны исходя из данных, представленных 16 субъектами, включая Якутию (запросила на два года 4,5 млрд руб.), Чукотский автономный округ (2,2 млрд руб.), Красноярский край (2 млрд руб.), Камчатский край (1,2 млрд руб.), Амурскую область (670 млн руб.). При этом общая сумма не учитывает потребности в субсидиях Приморского края: согласно пояснениям к проекту, этот субъект не заявил данные "в связи c пересмотром маршрутной сети и планируемой заменой типов воздушных судов в условиях внешнего санкционного воздействия".

"Источником финансирования предлагается рассмотреть на 2023 год выделение средств из Резервного фонда правительства РФ, на 2024 год — выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", — говорится в пояснениях.

Сейчас местные авиаперевозки субсидируются из региональных бюджетов, но финансовое состояние ряда субъектов "не позволяет в полной мере" обеспечить их развитие, пишут авторы проекта. В целом местные авиамаршруты распределены по территории страны "крайне неравномерно": в основном они сохранились в труднодоступных регионах с суровыми климатическими условиями и неразвитой сетью регулярных наземных сообщений. По итогам 2018 года по маршрутам местных перевозок было перевезено 1,9 млн пассажиров, из них 97% приходятся всего на 14 субъектов, приводит данные Минтранс.

"Реализация проекта постановления позволит обеспечить транспортную доступность для жителей ДФО и территорий, расположенных в Арктической зоне, посредством открытия новых маршрутов, увеличения количества рейсов и провозных емкостей, увеличения количества мест в воздушном судне, оплачиваемых пассажирами по специальному тарифу, снижения размера специального тарифа по местным воздушным перевозкам", — говорится в пояснениях.

Проект правил софинансирования государством местных авиаперевозок в ДФО и Арктической зоне вносился Минтрансом в правительство трижды, начиная с 2020 года, и ни разу не был поддержан, сообщал ранее и.о. главы департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Дмитрий Степанко. Минтранс продолжает поиск источников финансирования проекта, отмечал он.

Сейчас в РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы, между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом, а также внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора"). На вторую и третью программу в бюджете на этот год заложено 12,3 и 5,9 млрд руб. соответственно.