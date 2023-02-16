"23 февраля в 9:00 из Нижнего Новгорода на ст. Кожевенное (город Богородск) отправится новый туристический поезд "В гости к Куркулям богородским", — сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги в четверг.

Пресс-служба напоминает, что куркулями в старину называли зажиточных крестьян. В Богородске и окрестностях их проживало значительное количество.

"Поэтому главными героями программы, которые будут для туристов проводниками на новом направлении, станут Куркуль и Куркулиха", — говорится в сообщении.

По прибытии в Богородск туристов ждет экскурсия по городу, посещение центра развития гончарного искусства и музея керамики, а также визит на конюшню.

Ранее сообщалось о запуске туристических поездов по другим интересным нижегородским направлениям, в том числе на борскую фабрику мороженого, родину Морозко — Варнавино, в деревню Простоквашино, "столицу золотой хохломы" — город Семенов, пушкинское Болдино, а также в одно из самых живописных мест области — Моховые горы.