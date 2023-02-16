"Узнав о том, что в России обитают дальневосточные леопарды, одни из самых редких зверей планеты, а также об успехах в деле их спасения от вымирания, Франциск принял решение присоединиться к программе "Хранители леопарда"", — говорится в сообщении.

"Прошу передать привет "моему другу", леопарду Leo 252M. Я предложил имя Мартин Фьерро, это мифический литературный персонаж Аргентины из нашей великой национальной поэмы автора Хосе Эрнандеса", — написал папа Франциск в своем письме в Россию.

"Подопечным" понтифика стал пятнистый хищник под номером Leo 252M, известный в Приморье как леопард-первопроходец, впервые зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных не видели долгое время. Территория, где в 2022 году был отмечен этот леопард, до включения в состав нацпарка ежегодно опустошалась пожарами и браконьерами.

"Хранители леопарда" — программа, реализуемая нацпарком "Земля леопарда" и АНО "Дальневосточные леопарды". Готовность помочь сохранить природу дает хранителю право выбрать имя для одного из хищников.

"Участие папы римского в нашем проекте — большая честь для нас. Это событие международного уровня стало новым признанием наших усилий в природоохранной работе. Leo 252M — символ возрождения популяции леопардов, которые в еще в начале века находились на грани исчезновения — насчитывалось всего около 35 животных", — приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "Дальневосточные леопарды" Елены Гангало.

Краснокнижные дальневосточные леопарды в России обитают только на юго-западе Приморского края. В 20-м веке эти животные оказались на грани полного исчезновения. Благодаря природоохранным мерам популяцию удалось сохранить в национальном парке "Земля леопарда", созданном в 2012 году. Численность хищника выросла в три раза, и леопарды стали заселять территории, где их не видели десятилетиями. Популяция дальневосточного леопарда в России насчитывает немногим более 120 особей.