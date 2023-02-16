"К сожалению, мы не видим возможности сейчас для какой-то системной либерализации валютных ограничений. Мы сначала ввели жесткие ограничения, по мере стабилизации финансовой ситуации мы часть ограничений снимали. Мы их сняли достаточно быстро, оставили только те, которые сейчас важны для обеспечения в целом финансовой стабильности, но не только этого", — сообщила Набиуллина в четверг журналистам в кулуарах уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Основанием для введения ограничений на снятие наличной валюты стало прекращение ее поступления в России, в первую очередь, долларов и евро, напомнила глава ЦБ. "Это основание осталось, и поэтому у нас нет, к сожалению, оснований снять это ограничение, оно будет продлено, может быть, с некоторыми видоизменениями, как мы делали, когда дополнительно разрешали в рамках $10 тыс. снятие наличных не только в долларах, но и евро. Какие-то нюансы могут быть, но в целом ситуация сохранится", — отметила Набиуллина.

Такой же подход планируется сохранить и в отношении лимита на перевод физлицами средств за рубеж. "Мы системно не предполагаем пересмотра ограничений по вывозу, мы его тоже повышали, и сейчас оснований для дополнительного повышения этой суммы, на наш взгляд, нет. Она и так большая", — заявила глава ЦБ.

Банк России обсуждал с различными ведомствами возможное повышение лимита недекларируемого ввоза валюты. "Мы обсуждали этот вопрос с разными ведомствами, пока там нет согласия. На наш взгляд, в принципе этот вопрос обсуждаемый. Это будет зависеть от позиции правительства", — сказала Набиуллина.