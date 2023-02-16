"Роспотребнадзор сообщает, что по информации ВОЗ в Экваториальной Гвинее подтверждена вспышка вируса Марбург, являющегося одним из наиболее опасных вирусов в мире (...) Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, на данный момент за пределами РФ зарегистрировано девять летальных исходов и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.

"Роспотребнадзор предлагает учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок и выбирать благополучные в эпидемиологическом отношении страны. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора", — добавили в сообщении.

Вирус Марбург — заболевание, которое вызывает геморрагическую лихорадку Марбург. Первоначально этот вирус был обнаружен в Центральной и Восточной Африке в виде инфекции у человекообразных и нечеловекообразных приматов. Болезнь передаётся через жидкости организма. Ранние симптомы обычно включают в себя лихорадку, головную боль и боль в мышцах по истечении инкубационного периода от трёх до девяти дней. По истечении пяти дней на теле у заболевшего часто появляется мелкопапулезная сыпь. На поздних стадиях инфекция утяжеляется, симптомы могут включать желтуху, панкреатит, потерю веса, делирий и другие нейропсихиатрические симптомы, кровотечение, гиповолемический шок и полиорганную недостаточность чаще всего с вовлечением печени. По данным из открытых источников, летальность составляет порядка 50%.