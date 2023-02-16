"Этот инструмент стимулирования спроса был беспрецедентно полезным для отрасли в период пандемии и особенно в 2022 году, когда весной продажи ощутимо просели. В этом году, по оценке туроператоров по внутреннему туризму, спрос в таких мощных инструментах стимулирования пока не нуждается, по крайней мере в данный период времени", — сказал он журналистам.

Как отметил Ромашкин, в то же время многие туристы воспринимали программу как проявление заботы со стороны государства и как показатель важности внутреннего туризма, путешествий по стране.

"Поэтому, возможно, в дальнейшем имеет смысл применять туристический кешбэк точечно – в определенных регионах, в пик низкого сезона, либо адресно- с целью поддержки семей с невысоким уровнем дохода", — пояснил Ромашкин.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в этом году программы туристического и детского кешбэка в России не запустят в том режиме, в каком они работали в период пандемии коронавируса и в начале спецоперации.