"Совместно с РГО решили сделать новый туристический маршрут, который будет включать Музей Мирового океана, подводный парк "Янтарный" и цитадель "Пиллау" (крепость XIX века в Балтийске — ИФ), такое сочетание дайвинга с интересной наземкой", — написал Ермак.

По его словам, презентация проекта подводного парка для дайверов и историков прошла в рамках выставки Dive Show 2023.

"Когда мы только начали готовиться к участию в выставке, у меня было какое-то двоякое чувство: с одной стороны выставка нишевая (для дайверов — ИФ) и узкопрофессиональная, с другой — это, наверное, лучшая площадка, где можно пообщаться с целевой аудиторией нашего будущего подводного парка",- добавил министр.

Однако в целом презентация проекта создания подводного парка на бывшем карьере Янтарного комбината в поселке Янтарный прошла успешно. Интерес дайверов огромный. Проект будут воплощать в жизнь министерство и Музей Мирового океана.

Уже в этом летнем сезона на дне карьера затопят несколько объектов, интересных для дайвинга. Одним из них станет огромный ковш шагающего экскаватора, который Музею Мирового океана пообещал передать Янтарный комбинат, выступающий партнером проекта, заключил Ермак.

Ранее сообщалось, что еще немецкий выработанный карьер по добыче янтаря был затоплен водой уже после того, как в нем вырос большой лес. На берегу водоема работают два центра дайверов, имеющие всю необходимую инфраструктуру, оборудование для подводного плавания и технику. Они проводят стандартные погружения, обучают всех желающих, принимают участие в съёмках художественных фильмов, следят за сохранностью своих подводных объектов.