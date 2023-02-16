Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам на лайнерах Boeing 737-800.

По вторникам рейсы из Махачкалы будут выполняться в 13:25 по московскому времени с прибытием в Оренбург в 17:40 по местному времени. Вылет из Оренбурга — в 18:40 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 19:00 по московскому времени.

По пятницам вылет из Махачкалы запланирован в 12:30 по московскому времени с прибытием в Оренбург в 16:45 по местному времени. Вылет из аэропорта Оренбурга — в 17:45 по местному времени с прибытием в Махачкалу в 18:05 по московскому времени.