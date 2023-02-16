"Чтобы определить, кто станет обладателем юбилейного ски-пасса, производился мониторинг точек продаж, где ожидаемый гость мог приобрести: это все кассы курорта, ресепшен отелей и официальный интернет-магазин. Утром 16 февраля продажа 15-миллионного ски-пасса была зафиксирована. Его владельцем стал 39-летний Михаил Трошев, который приехал на курорт из Москвы уже в третий раз", — говорится в сообщении.

У верхней станции канатной дороги "Олимпия" 15-миллионому гостю вручили подарочный сертификат от курорта на летний отдых для двоих, который включает четыре ночи проживания в любые даты летнего сезона в отеле Rosa Springs 4* в Горной Олимпийской деревне и одну ночь в горном кэмпинге "Нахазо" на высоте 1900 м. Гостю также подарили ужин на двоих в ресторане альпийской кухни "Дичь", чтобы сразу отметить событие.

Фото: Пресс-служба курорт Роза Хутор

Как подчеркнул в ходе вручения подарков гендиректор курорта Александр Белокобыльский, особенно приятно, что обладателем юбилейного ски-пасса стал постоянный гость курорта.

В пресс-службе напоминают, что 10-миллионного гостя курорт встречал весной 2020 года, им стала 32-летняя Анастасия Веретенникова, которая приехала из Ростова-на-Дону.

"Розу Хутор" ежегодно посещают до 2 млн человек, зона катания курорта насчитывает 105 км трасс всех уровней сложности.