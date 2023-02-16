Соответствующую переписку авиавластей опубликовала Росавиация. Как уточняется, речь идет об аэропорте Невшехир Каппадокия.

До этого российские авиакомпании могли выполнять полеты из любого пункта на территории РФ в следующие пункты Турции: Анкара, Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир, Трабзон, Самсун, Газипаша. После выбора Каппадокии у РФ сохраняется право выбрать еще семь пунктов назначения в Турции, отметили в пресс-службе Росавиации.

В текущем зимнем сезоне в Турцию на регулярной основе летают девять российских авиакомпаний, с турецкой стороны — четыре, отметили в ведомстве.