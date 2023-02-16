"Люди больше не должны свободно посещать священные горы Бали, в том числе гору Батур. Многие путешественники поднимаются туда на мотоциклах. Я думаю, что это слишком", — цитирует издание губернатора Бали Вайана Костера.

По его словам, религиозные лидеры посчитали, что горы должны оставаться священными и ориентированными только на паломничество и совершение религиозных обрядов, поэтому они рекомендуют запретить доступ туда туристов.

Балийские индуисты считают, что любые негативные действия туристов могут нанести ущерб святости гор.

Гора Батур — действующий вулкан, популярное у туристов место на Бали. Это одна из самых священных гор острова и считается местом обитания бога Брахмы.

Восхождение на Батур занимает около двух часов, там есть несколько ресторанов и смотровых площадок. После неприличных посетителей горы местные жители каждый раз проводят ритуал очищения места от плохого духа.