Гости праздника смогут принять участие в народных играх, спортивных состязаниях, мастер-классах по армреслингу и гиревому спорту, молодецких и казачьих забавах, розыгрышах ценных призов. Они также смогут выбрать самый вкусный и самый ажурный блин на состязании "блинопеков", отмечается в сообщении.

Своими выступлениями праздник Масленицы украсят Зауральский ансамбль песни и танца, заслуженный коллектив Курганской области "Зауралье", солисты и творческие коллективы Белозерского округа.

Для гостей праздника будет работать продуктовая ярмарка. Мастера декоративно-прикладного искусства представят свои изделия.