"Команда "КАМАЗ-мастер" проведет показательный заезд на пограничной реке, кроме того их автомобиль будет представлен на выставке отечественного автопрома на набережной Амура. Игорь Щадилов 26 февраля проведет два мастер-класса для тренеров и хоккеистов Амурской области, а также примет участие в официальной части фестиваля", — сообщает региональное правительство.

На трансграничной реке Амур идет сооружение спортивного городка и автомобильной трассы. Скомплектованы российские хоккейные команды и автомобильные экипажи.

Как сообщалось, международный матч по хоккею "Содружество" между командами России и Китая состоится 25 февраля на льду Амура после трехлетнего перерыва из-за коронавирусных ограничений.

В этом году хоккейные состязания дополнят ралли на льду. В автомобильных гонках в формате параллельного слалома будут соревноваться по 20 экипажей с каждой стороны.

Первый в истории хоккея международный дружеский матч "Содружество" на госгранице состоялся в январе 2017 года. Между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ на российско-китайской границе были установлены хоккейная коробка и трибуны. На лед Амура в качестве капитана взрослой команды вышел глава Минприроды РФ Александр Козлов, который тогда возглавлял Приамурье.

Впервые хоккеисты из Амурской области и провинции Хэйлунцзян встретились на одном из стадионов Благовещенска 60 лет назад.