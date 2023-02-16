"Приезд группы был запланирован на 6 февраля, но так как с этой даты не возобновился безвизовый туристический обмен, перенесли на 16 февраля. Но систему не запустили и к этому времени, поэтому наш китайский партнер компания GZL International Travel Service Ltd, и мы приняли решение все равно отправить эту группу. Всем туристам оформили визы, хотя это недешево. Но люди очень хотели ехать — группа набралась всего за два дня", — сказал он.

Группа состоит из 34 человек, все они из города Гуанджоу в Южном Китае с населением более 14 млн человек.

"Туристов ждет классический маршрут Москва-Санкт-Петербург-Москва. В Москве – экскурсия по городу, Кремль, экскурсия по метро, балет в Кремлевском дворце съездов, 25 февраля на "Сапсане" они отправятся в Петербург, проведут там два дня. Затем возвращаются в Москву, осматривают Коломенское, Троице-Сергиеву Лавру и вечером 2 марта вылетают домой", — рассказал Флит.

С 6 февраля после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновился выездной групповой туризм из Китая по 20 международным направлениям, в том числе в Россию. До 2020 года более 60% китайских туристов прибывали в нашу страну в составе групп без виз, в соответствии с соглашением о безвизовых групповых туристических обменах, заключенным в 2000 году. Его действие было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии. После возобновления туризма из Китая туроператоры обеих стран ожидали и возобновления действия соглашения, но пока это не произошло.

В 2019 году Россию посетили 1,9 млн китайских туристов, в том числе 63% — в составе организованных групп. Ежегодно турпоток из Китая рос более чем на 10%.