"По традиции столица встречает весну "Московской Масленицей". Популярный уличный фестиваль пройдет с 17 по 26 февраля на 23 площадках, из которых 20 расположены в жилых районах за пределами центра", — написал Собянин в своем блоге в четверг.

Он отметил, что "как и в прошлые годы, гостей фестиваля ждет настоящее гастрономическое изобилие". Так, в торговых шале будет представлено более 30 видов сыров, более 50 видов рыбных деликатесов, более 100 видов мясных деликатесов.

"Главное угощение Масленицы — конечно же, блины. На фестивальных площадках можно будет отведать традиционные русские блины, мордовские пачаты, удмуртские табани, дальневосточные блины. А также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные, безглютеновые и со множеством традиционных и оригинальных начинок. Более 50 видов блинов на любой вкус", — сказал мэр.

Кроме того, на площадках фестиваля пройдет более 2 тыс. мастер-классов по приготовлению блинов.

Также запланированы выступления народных ансамблей, фольклорных коллективов и казачьих хоров. На 19 фестивальных площадках будут работать ледовые катки с теплыми раздевалками и пунктами проката.