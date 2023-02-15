"Туристический маршрут "Дагестан глазами орлов" признан лучшим в России в номинации уникальных туров, сочетающих в себе комфортные условия проживания и довольно сложные трекинговые маршруты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект "Дагестан глазами орлов" включен в путеводитель "30 лучших маршрутов впечатлений", который руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой был презентован Президенту России Владимиру Путину. "В настоящее время туроператор "Caspian Travel" заключил соглашение, предусматривающее перечисление части доходов от продажи тура на содержание орлов, находящихся в реабилитационном вольере на территории заповедника "Дагестанский", — говорится в сообщении.